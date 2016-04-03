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ضبط 7000 امبول دواء للأعصاب مع راكب قادم من جدة

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ضبط 7000 امبول دواء للأعصاب مع راكب قادم من جدة ضبط 7000 امبول دواء للأعصاب مع راكب قادم من جدة

جانب من المضبوطات

مراسل – ONA:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا قادما من جدة حاول تهريب كمية كبيرة من الادوية، أخفاها داخل جيوب سحرية في حقائبه لتضليل رجال الجمارك ، وتم تحرير محضر ضبط جمركي وحجز المضبوطات.

صرحت مصادر جمركية بالمطار،  أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة رقم 307 القادمة من جدة، اشتبه مأمور الجمرك حافظ منشاوي مأمور في الراكب ( أ، ف)، ظهرت عليه علامات الارتباك وبعرضه وتفتيشه بمعرفة كل من محمد لطفي وعادل ملاك مديروا الحركة ، تم العثور على عدد 7000 أمبول دواء خاصة بفيتامين الأعصاب ، أمر نافع عوض مدير الإدارة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

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أونا

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