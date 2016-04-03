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أستراليا: العثور على حطام يشتبه في أنه أحد أجزاء الطائرة الماليزية المفقودة

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أستراليا: العثور على حطام يشتبه في أنه أحد أجزاء الطائرة الماليزية المفقودة أستراليا: العثور على حطام يشتبه في أنه أحد أجزاء الطائرة الماليزية المفقودة

حطام طائرة – أرشيفية

ذكرت وزارة النقل الأسترالية،  أن قطعة يشتبه في أنها من حطام طائرة عثر عليها بجزيرة (موريشيوس) بالمحيط الهندي ستخضع للفحص لمعرفة ما إذا كانت جزءا من طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي اختفت قبل عامين أم لا.

وقال وزير النقل الأسترالي دارين تشيستر – حسبما نقلت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد – إن الحطام الذي عثر عليه مؤخرا يعد موضع اهتمام ، مشيرا إلى أن الماليزية تعمل في الوقت الحالي مع مسؤولين من جزيرة (موريشيوس) للحصول على الحطام والبدء في فحصه.

وقادت أستراليا جهود البحث عن الطائرة التي فقدت في مارس عام 2014 وعلى متنها 239 شخصا أثناء رحلة من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى العاصمة الصينية بكين.

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