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اليوم.. النطق بالحكم على 7 متهمين فى "أحداث شارع السودان"

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اليوم.. النطق بالحكم على 7 متهمين فى "أحداث شارع السودان" اليوم.. النطق بالحكم على 7 متهمين فى "أحداث شارع السودان"
تنطق محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأحد، حكمها على 7 متهمين فى أحداث عنف شارع السودان التى وقعت فى مارس الماضى لجلسة 3 أبريل للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، عدة تهم من بينها، تكدير السلم العام، والتظاهر بدون تصريح، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة.


>- اليوم .. نظر محاكمة 7 متهمين فى "أحداث شارع السودان"
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