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بالصور.. جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب 7000 أمبول دواء للأعصاب من جدة

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بالصور.. جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب 7000 أمبول دواء للأعصاب من جدة بالصور.. جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب 7000 أمبول دواء للأعصاب من جدة
تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد، من ضبط راكب قادم من جدة، حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية، وتم تحرير محضر ضبط جمركى ضده.

أفاد مصدر جمركى بالمطار، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط رقم 307 والقادمة من جدة، اشتبه مأمور الجمرك حافظ منشاوى مأمور الخط الأخضر باللجنة الجمركية فى الراكب (أ، ف)، حيث ظهرت عليه علامات الارتباك والريبة فتم عرض الأمر على كل من، محمد لطفى وعادل ملاك مديرى الحركة فأيدوا الاشتباه.

وتم تكليف نميرى عبد الرحمن مأمور الجمرك ومحمد الهادى رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكب، وتم العثور على عدد 7000 أمبول دواء خاصة بفيتامين الأعصاب.

وبعرض الأمر على نافع عوض مدير الإدارة والذى أمر بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله فى واقعة التهريب.

مطار القاهرة ،جمارك المطار، تهريب ادوية ، (1)

مطار القاهرة ،جمارك المطار، تهريب ادوية ، (2)

مطار القاهرة ،جمارك المطار، تهريب ادوية ، (3)

مطار القاهرة ،جمارك المطار، تهريب ادوية ، (4)


>- ضبط راكب خليجى حاول تهريب أموال بمطار القاهرة
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