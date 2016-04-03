بدون آثار جانبية.. مضادات حيوية طبيعية تغنيك عن الأدوية.. تعرف عليها

المضادات الحيوية من الأدوية التى تستخدم فى علاج ومنع الالتهابات البكتيرية وقتل البكتيريا المسببة للعدوى، وهناك أنواع متعددة من المضادات تعمل ضد أنواع مختلفة من البكتيريا، لكن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية له آثار جانبية على الجسم، ومن الأفضل تعاطى المضادات الحيوية الطبيعية بدلا من الأدوية.

وكشف الموقع الهندى "بولد سكاى"، فى تقرير نشره مؤخرا، عن أفضل المضادات الحيوية الطبيعية التى تغنى عن الأدوية وتجنب آثارها الجانبية، وهذه المضادات الطبيعية تتضمن:

1- الكركم:

2- الزنجبيل

3- العسل:

4- زيت الزيتون:

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>يحتوى على مضادات حيوية تساعد فى تدمير البكتيريا المسببة للأمراض، كما يساعد على تعزيز مناعة الجسم، ويمنع الالتهابات البكتيرية فى الجروح.>يساعد الزنجبيل فى منع العديد من الالتهابات البكتيرية، ويعد فعالا جدا فى علاج التهابات الجهاز التنفسى واللثة.>من أفضل المضادات الحيوية الطبيعية، لاحتوائه على خصائص مطهرة ومضادة للميكروبات، كما يكافح العدوى ما يصّعب من تطور البكتيريا.>يساعد فى علاج أنواع مختلفة من الالتهابات البكتيرية، حيث يحتوى على خصائص مضادة للفيروسات.