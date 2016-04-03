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الجيش السوري: تنظيم «داعش» زرع آلاف الألغام في مدينة «تدمر» الأثرية

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الجيش السوري: تنظيم «داعش» زرع آلاف الألغام في مدينة «تدمر» الأثرية الجيش السوري: تنظيم «داعش» زرع آلاف الألغام في مدينة «تدمر» الأثرية

الجيش السوري – ارشيفية

أكد ضابط في الجيش السوري أن مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي الفارين من مدينة “تدمر” الأثرية زرعوا آلاف الألغام وخططوا لتفجيرها مع تقدم الجيش في المدينة في حال هزيمتهم.

وقال المصدر – حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز عربية) اليوم /الأحد/ – إن الشوارع الرئيسية والطرق الجانبية في تدمر تتناثر بها متفجرات يصل وزن بعضها إلى 50 كيلوجراما، وأن أكثر من 3000 لغم تم تفجيرها بطريقة آمنة منذ استعادت القوات الحكومية بدعم من الطائرات الروسية المدينة، الأحد الماضي.

وأضاف أن “التنظيم اعتزم تفجير مناطق أوسع من التي دمرها في المدينة، التي تحوي آثارا تعود إلى أكثر من ألفي عام، كما أن كل المباني الحكومية ملغمة بشبكة من المتفجرات مرتبطة بمقر قيادة داعش، وكانت الفكرة أن لدى دخولنا ستنفجر كلها في وقت واحد وليس قنبلة تلو الأخرى، فهناك حقا عدد ضخم من القنابل”.

يشار إلى أن هزيمة “داعش” في تدمر ليست فقط نصرا عسكريا مهما للرئيس بشار الأسد بل تضع الجيش السوري في صورة قوة القتال الفعالة ضد المتشددين الذين يسعون لتخريب التراث الثقافي وارتكاب أعمال القتل.

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