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المليشيات الحوثية تسيطر على مديرية الوازعية فى محافظة تعز اليمنية

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المليشيات الحوثية تسيطر على مديرية الوازعية فى محافظة تعز اليمنية المليشيات الحوثية تسيطر على مديرية الوازعية فى محافظة تعز اليمنية

>سيطرت ميليشيات الحوثيين وصالح على مديرية الوازعية جنوب غربى محافظة تعز اليمنية المجاورة لمحافظة لحج الجنوبية بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمنى والمقاومة الموالية للشرعية استمرت حوالى أسبوع .

وذكر المركز الإعلامى للمقاومة فى تعز أن المليشيات سيطرت على حوالى 70 % من مساحة المديرية والباقى مازال تحت سيطرة المقاومة ، وقال المركز فى بيان له اليوم " إن عناصر المقاومة اضطرت الى الانسحاب بعد نفاد الذخيرة وعدم وصول تعزيزات إليها ".

وكانت القوات الشرعية قد طلبت أكثر من مرة تعزيزات لصد الهجوم على الوازعية ولم تصلها، فى الوقت الذى دفعت فيه المليشيات بتعزيزات ضخمة من بينها قوات تابعة للحرس الجمهورى حسمت هذه المعركة ، وقد سيطرت المليشيات مساء أمس على مركز المديرية والمجمع الحكومى بمركز الوازعية الى جانب عدد من القرى بها حسب بيان المركز .
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