أعشاب طبيعية مفيدة لمرضى القلب.. القرفة وبودرة المانجو الجافة

أمراض القلب من المشاكل المرضية التى يعانى منها الكثيرون على مستوى العالم، نتيجة لسوء التغذية والتعرض لمستويات عالية من التوتر.

وأوضح تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى" أن سوء اختيار النظام الغذائى والتعرض لمستويات توتر عالية من الأسباب التى جعلت سكان العالم عرضة لأمراض القلب التاجية، فهو من الأمراض التى أصبحت منتشرة فى الدول الغنية.

وأشار التقرير إلى أن الأطعمة الخاطئة تسبب سوء التغذية والشعور بالضعف ولا تمد الجسم بالمواد الأساسية اللازمة للنمو والصحة، وأوصى بتناول بعض الأعشاب منها:

بودرة المانجو الجافة

القرفة

الكُزبرة

بذور الشمر

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