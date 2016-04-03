أعشاب طبيعية مفيدة لمرضى القلب.. القرفة وبودرة المانجو الجافة

أمراض القلب من المشاكل المرضية التى يعانى منها الكثيرون على مستوى العالم، نتيجة لسوء التغذية والتعرض لمستويات عالية من التوتر.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تحتوى على فيتامينات عالية توفر الحماية من الإصابة بأمراض القلب، ويمكن إضافة بودرة المانجو الجافة إلى الخضراوات والسلطة.
>القرفة كانت من الهدايا التى تحظى بتقدير كبير وتقدم إلى الآلهة فى مصر القديمة، والقليل من القرفة فى مجموعة متنوعة من الأطباق يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير، كما يقلل نسبة الكولسترول والسكر فى الدم، وكذلك ضبط ضغط الدم.
>الكزبرة تحتوى على خصائص عديدة تساعد فى خفض مستوى الكولسترول بالدم، فقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية أنها تقلل من مستوى الكولسترول السيئ وتزيد الكولسترول الجيد.
>تساعد بذور الشمر فى الحفاظ على مستويات الكولسترول الصحى بالدم وتمنع أمراض القلب وتعطى نكهة ورائحة جيدة للطعام.
>- لحواء جمدى قلبك.. 4 نصائح لحمايتك من أمراض القلب
وأوضح تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى" أن سوء اختيار النظام الغذائى والتعرض لمستويات توتر عالية من الأسباب التى جعلت سكان العالم عرضة لأمراض القلب التاجية، فهو من الأمراض التى أصبحت منتشرة فى الدول الغنية.
وأشار التقرير إلى أن الأطعمة الخاطئة تسبب سوء التغذية والشعور بالضعف ولا تمد الجسم بالمواد الأساسية اللازمة للنمو والصحة، وأوصى بتناول بعض الأعشاب منها:
بودرة المانجو الجافة
>تحتوى على فيتامينات عالية توفر الحماية من الإصابة بأمراض القلب، ويمكن إضافة بودرة المانجو الجافة إلى الخضراوات والسلطة.
القرفة
>القرفة كانت من الهدايا التى تحظى بتقدير كبير وتقدم إلى الآلهة فى مصر القديمة، والقليل من القرفة فى مجموعة متنوعة من الأطباق يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير، كما يقلل نسبة الكولسترول والسكر فى الدم، وكذلك ضبط ضغط الدم.
الكُزبرة
>الكزبرة تحتوى على خصائص عديدة تساعد فى خفض مستوى الكولسترول بالدم، فقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية أنها تقلل من مستوى الكولسترول السيئ وتزيد الكولسترول الجيد.
بذور الشمر
>تساعد بذور الشمر فى الحفاظ على مستويات الكولسترول الصحى بالدم وتمنع أمراض القلب وتعطى نكهة ورائحة جيدة للطعام.
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>- لحواء جمدى قلبك.. 4 نصائح لحمايتك من أمراض القلب