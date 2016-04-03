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بسبب تغيير الهرمونات.. حبوب منع الحمل تزيد نوبات المصابات بالصرع

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بسبب تغيير الهرمونات.. حبوب منع الحمل تزيد نوبات المصابات بالصرع بسبب تغيير الهرمونات.. حبوب منع الحمل تزيد نوبات المصابات بالصرع
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن هناك أنواعا معينة من وسائل منع الحمل يمكن أن تزيد من خطر زيادة النوبات العصبية لدى النساء المصابات بالصرع.

وأوضح الباحثون أن الصرع هو اضطراب ناجم عن خلل الخلايا العصبية فى الدماغ، مؤكدين أنه على مدى العمر سيتم تشخيص واحد فى كل 26 شخصا بهذا الاضطراب، لافتين إلى أن الرجال والنساء على قدم المساواة من حيث الإصابة.

ووجد الباحثون خلال الدراسة الحديثة أن النساء اللواتى يستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية ويعانين من الصرع هن أكثر عرضة للإصابة بتعدد النوبات العصبية التى من الصعب السيطرة عليها.

وأشار الباحثون إلى أن الهرمونات التى تتحكم فى الحيض والحمل يمكن أن تؤدى إلى زيادة النوبات العصبية لدى النساء المصابات بالصرع.

وأضاف الدكتور سامبا ريدى، من كلية الصحة بتكساس للطب، أن
>المادة الأساسية فى أدوية وعقاقير منع الحمل هى "الاستروجين"، مؤكداً أن هذا المشتق يسبب اضطرابات فى الهرمونات الأنثوية، وبالتالى زيادة نوبات الصرع. ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "نيوز ماكس هيلث".


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