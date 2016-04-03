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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والصغرى فى القاهرة 16

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والصغرى فى القاهرة 16 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والصغرى فى القاهرة 16
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية، والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.
>وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>الصغرى العظمى

القاهرة

16 30

الإسكندرية

15 25

مطروح

9 22

بورسعيد

16 24

دمياط

16 24

بلطيم

15 23

الإسماعيلية

14 31

السويس

14 31

العريش

9 27

نخل

7 29

طابا

13 28

الطور

15 30

مرسى علم

18 33

الغردقة

17 33

شرم الشيخ

21 31

رفح

8 26

كاترين

9 24

سيوة

14 31

المنيا

13 31

الفيوم

14 31

رأس سدر

15 31

أبو سمبل

16 36

وسط الدلتا

16 30

أسيوط

12 33

سوهاج

13 34

الأقصر

13 36

أسوان

17 36

شلاتين

18 29

حلايب

20 27

الوادى الجديد

16 35

قنا

16 35

نويبع

22 32

السلوم

10 21 .

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