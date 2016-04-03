الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والصغرى فى القاهرة 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3/4/2016 بجميع محافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية، والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.>وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين.>الصغرى العظمى16 3015 259 2216 2416 2415 2314 3114 319 277 2913 2815 3018 3317 3321 318 269 2414 3113 3114 3115 3116 3616 3012 3313 3413 3617 3618 2920 2716 3516 3522 3210 21 .