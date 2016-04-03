الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والصغرى فى القاهرة 16

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية، والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين.
>الصغرى العظمى
>- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3/4/2016 بجميع محافظات مصر
>وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
>الصغرى العظمى
القاهرة16 30
الإسكندرية15 25
مطروح9 22
بورسعيد16 24
دمياط16 24
بلطيم15 23
الإسماعيلية14 31
السويس14 31
العريش9 27
نخل7 29
طابا13 28
الطور15 30
مرسى علم18 33
الغردقة17 33
شرم الشيخ21 31
رفح8 26
كاترين9 24
سيوة14 31
المنيا13 31
الفيوم14 31
رأس سدر15 31
أبو سمبل16 36
وسط الدلتا16 30
أسيوط12 33
سوهاج13 34
الأقصر13 36
أسوان17 36
شلاتين18 29
حلايب20 27
الوادى الجديد16 35
قنا16 35
نويبع22 32
السلوم10 21 .
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