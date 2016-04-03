الفالح يلتقي بسفيرة محاربي السرطان

الرياض - محمد الحيدر

عبّر وزير الصحة م. خالد الفالح عن إعجابه بالروح العالية التي تتمتع بها الطفلة شريفة الحقباني، والتي تلقب بسفيرة محاربي السرطان.

وأثنى خلال استقباله لها مع والدها بمكتبه بالوزارة على قوة إرادتها وما تتمتع به بفضل الله، من عزيمة وإصرار جعلها تواجه المرض بكل شجاعة وتتجاوز معاناته وتحوله لقوة إيجابية تمكنها من مساعدة الآخرين وإلهامهم من خلال إرادتها وروحها العالية، وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعافيها ويمن عليها بالشفاء العاجل. ونقل لها وزير الصحة، رغبته الأكيدة في دعم إنشاء جمعيات لمساندة مرضى السرطان وأنه يتطلع لمشاركة شريفة في هذه النشاطات. وأهدت الطفلة شريفة لوزير الصحة نسخة من كتابها الذي يحكي تجربتها ومعايشتها مع المرض بعنوان «رغم الألم يبقى الأمل»، وتوجه الفالح بالدعاء لله تعالى أن ينجح العلم والأبحاث فيً جعل السرطان تاريخاً منسياً.