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مدير فرع وزارة النقل يجتمع بمقاولي المشروعات في حائل

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مدير فرع وزارة النقل يجتمع بمقاولي المشروعات في حائل مدير فرع وزارة النقل يجتمع بمقاولي المشروعات في حائل

    عقد م. إبراهيم السنتلي مدير فرع وزارة النقل بمنطقة حائل، صباح الأربعاء الماضي بالفرع اجتماعاً مع مقاولي مشروعات صيانة طرق منطقة حائل الجديدة، وبحضور جميع الطاقم الهندسي بإدارة النقل.

وأكد م. السنتلي، أن الاجتماع للتأكد من جاهزية المقاولين وتأمين المعدات اللازمة حسب الشروط والمواصفات المحددة بالعقد والاطلاع على ألية وترتيب العمل لضمان حسن سير العمل بشكل صحيح منذ البداية، والتي نأمل أن تسهم بإعطاء الإضافة ورفع مستوى كفاءة الطرق بمنطقة حائل لخدمة وراحة مستخدمي هذه الطرق والمحافظة عليها بالصيانة والمتابعة المستمرة

يذكر أن عدد عقود مشروعات صيانة طرق منطقة حائل الجديدة بلغت ثمانية عقود وبتكلفة إجمالية تتجاوز 244 مليون ريال، التي بدأت بتاريخ 15/4/2016م لمدة ثلاث سنوات.

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