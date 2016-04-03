"التعليم": عرض مسودة جدول امتحانات الدبلومات الفنية على الطلاب خلال أيام

قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه سيتم عرض مسودة ومقترح جدول الامتحانات للدبلومات الفنية على اتحاد الطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستطلاع رأيهم ودراسته من قبل الطلاب وإجراء تعديل عليه إذا لزم الأمر.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم اعتماد الجدول فور إقراره من الطلاب بالتنسيق مع الوزارة وقطاع التعليم الفنى، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على مشاركة الطلاب فى جدول الامتحانات حرصا على مصلحة الطلاب.

الجدير بالذكر أنه يؤدى امتحانات الدبولمات الفنية هذا العام ما يقرب من 580 ألف طالب وطالبة فى جميع التخصصات" فنى زراعى وصناعى وتجارى، كما أن الامتحانات تبدأ 21 من مابو المقبل.

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