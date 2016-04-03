قمة مصرية موريتانية بالقاهرة اليوم وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

تشهد القاهرة، اليوم الأحد، قمة "مصرية - موريتانية" بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الموريتانى محمد ولد عبد العزيزالذي وصل إلى القاهرة أمس .

كما يشهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين عقب انتهاء المباحثات الرسمية بينهما.

ويشمل برنامج زيارة الرئيس الموريتانى، قيامه بجولات تفقدية لعدد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية في مصر، لاسيما مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى عقد لقاء مع رجال الأعمال المصريين للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

بالصور.. الرئاسة: الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى سيشهدان التوقيع على عدة اتفاقيات