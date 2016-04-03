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قمة مصرية موريتانية بالقاهرة اليوم وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

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قمة مصرية موريتانية بالقاهرة اليوم وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين قمة مصرية موريتانية بالقاهرة اليوم وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين
تشهد القاهرة، اليوم الأحد، قمة "مصرية - موريتانية" بين الرئيس عبدالفتاح ونظيره الموريتانى محمد ولد عبد العزيزالذي وصل إلى القاهرة أمس .

كما يشهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين عقب انتهاء المباحثات الرسمية بينهما.

ويشمل برنامج زيارة الرئيس الموريتانى، قيامه بجولات تفقدية لعدد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية في ، لاسيما مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى عقد لقاء مع رجال الأعمال المصريين للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.


>بالصور.. الرئاسة: الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى سيشهدان التوقيع على عدة اتفاقيات

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