ينظم قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة المنصورة مؤتمر الكتابة التاريخية عن مصر عبر العصور، اعتبارا من اليوم الأحد ويستغرق يومين، بمشاركة العديد من الباحثين المصريين والعرب.

ويناقش المؤتمر تطور الكتابة التاريخية عن مصر عبر عصورها المختلفة، وأنماطها وصورها المختلفة إضافة إلى رصد اتجاهاتها وما يتصل بها من تيارات سياسية، ورصد لصور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية بها.

وقال دكتور شلبى الجعيدى رئيس قسم التاريخ بآداب المنصورة إن المؤتمر ينقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ يتناول الأول الكتابات التاريخية عن مصر فى العصر القديم، ويضم أبحاثا متنوعة منها، "تأثير الحضارة الفرعونية فى مؤرخى اليونان والرومان" وصناعة أوراق البردى فى مصر الفرعونية وأثرها فى تدوين التاريخ".

ويتناول المحور الثانى "الكتابة التاريخية عن مصر فى العصر الإسلامى" ويضم أبحاثا منها: "إسهامات مؤرخى مصر الإسلامية فى إبداع أجناس جديدة فى الكتابة التاريخية" وخصائص الكتابة التاريخية فى العصر المملوكى".

وأشار الجعيدى إلى أن المحور الثالث للمؤتمر يضم أبحاثا عن الكتابة التاريخية عن مصر فى العصر الحديث؛ ومنها: "المؤرخون والرحالة الأجانب"، و"انحطاط الفكر التاريخى فى مصر العثمانية"، و"دور جامعة فؤاد الأول (القاهرةحاليا) فى ازدهار الفكر التاريخى فى مصر ومدى تأثيرها فى الفكر التاريخى العربى الحديث".

غدا.. جامعة المنصورة تنظم مؤتمرا عن "الكتابة التاريخية"