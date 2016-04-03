أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة المنصورة تنظم مؤتمرا عن "الكتابة التاريخية"

Google+ Print
جامعة المنصورة تنظم مؤتمرا عن "الكتابة التاريخية" جامعة المنصورة تنظم مؤتمرا عن "الكتابة التاريخية"
ينظم قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة المنصورة مؤتمر الكتابة التاريخية عن عبر العصور، اعتبارا من اليوم الأحد ويستغرق يومين، بمشاركة العديد من الباحثين المصريين والعرب.

ويناقش المؤتمر تطور الكتابة التاريخية عن مصر عبر عصورها المختلفة، وأنماطها وصورها المختلفة إضافة إلى رصد اتجاهاتها وما يتصل بها من تيارات سياسية، ورصد لصور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية بها.

وقال دكتور شلبى الجعيدى رئيس قسم التاريخ بآداب المنصورة إن المؤتمر ينقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ يتناول الأول الكتابات التاريخية عن مصر فى العصر القديم، ويضم أبحاثا متنوعة منها، "تأثير الحضارة الفرعونية فى مؤرخى اليونان والرومان" وصناعة أوراق البردى فى مصر الفرعونية وأثرها فى تدوين التاريخ".

ويتناول المحور الثانى "الكتابة التاريخية عن مصر فى العصر الإسلامى" ويضم أبحاثا منها: "إسهامات مؤرخى مصر الإسلامية فى إبداع أجناس جديدة فى الكتابة التاريخية" وخصائص الكتابة التاريخية فى العصر المملوكى".

وأشار الجعيدى إلى أن المحور الثالث للمؤتمر يضم أبحاثا عن الكتابة التاريخية عن مصر فى العصر الحديث؛ ومنها: "المؤرخون والرحالة الأجانب"، و"انحطاط الفكر التاريخى فى مصر العثمانية"، و"دور جامعة فؤاد الأول (القاهرةحاليا) فى ازدهار الفكر التاريخى فى مصر ومدى تأثيرها فى الفكر التاريخى العربى الحديث".


>غدا.. جامعة المنصورة تنظم مؤتمرا عن "الكتابة التاريخية"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"