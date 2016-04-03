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النائب جون طلعت يتقدم ببيان عاجل اليوم حول "فواتير الغاز والمياه"

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النائب جون طلعت يتقدم ببيان عاجل اليوم حول "فواتير الغاز والمياه" النائب جون طلعت يتقدم ببيان عاجل اليوم حول "فواتير الغاز والمياه"
أكد جون طلعت ، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ، أنه سيتقدم ببيان عاجل، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب حول فواتير المياه و الكهرباء، لاستيضاح أسباب ارتفاعها من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل .

و أشار طلعت لـ"اليوم السابع"، أنه لا مجال لقبول زيادة الأعباء على المواطنين، لافتا إلى أنه أصبح هناك أرقاما مبالغة فيها بشأن تلك الفواتير فمن من كان يدفع 25 جنيها أصبح يدفع 250 .

يأتى ذلك مع تدشين شباب لحملة "امسك فاتورة " على موقع التواصل الاجتماعى لـ"الفيس بوك " بعد ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء والمياه.


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مصر 365

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