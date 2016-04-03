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"الأعلى للجامعات" يعتمد قواعد الترقيات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس غدا

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"الأعلى للجامعات" يعتمد قواعد الترقيات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس غدا "الأعلى للجامعات" يعتمد قواعد الترقيات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس غدا
قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنه من المقرر اعتماد قواعد الترقيات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس، غدا الاثنين، باجتماع المجلس.

وأضاف حاتم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مقترحات الجامعات الخاصة بقواعد الترقيات الجديدة وصلت للمجلس وتم إدخال التعديلات التى رأتها بالقواعد الجديدة، واصفا هذه التعديلات بـ"البسيطة".

وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس سيناقش فى اجتماعه غدا، الاستعدادات الخاصة بامتحانات آخر العام ولائحد المعاهد الفنية للتمريض.


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