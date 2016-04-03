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"التموين": وصول 25 ألف طن زيت طعام من الأرجنتين خلال أيام

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"التموين": وصول 25 ألف طن زيت طعام من الأرجنتين خلال أيام "التموين": وصول 25 ألف طن زيت طعام من الأرجنتين خلال أيام
أعلن ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، عن وصول 25 ألف طن زيت طعام خام من الأرجنتين خلال أيام، ضمن كميات كبيرة من زيت الطعام المتعاقد عليه مع عدد من الدول، حيث سيتم تكرير الزيت وطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومخازن شركتى الجملة " العامة والمصرية "، لتلبية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية من السلع المدعمة وكذلك صرفها ضمن سلع نقاط الخبز.

وأضاف عبد الفتاح، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه يتم توفير السلع المدعمة أولا بأول من خلال مخازن شركتى الجملة "العامة والمصرية" لتسليمها لبقالى تمهيدا لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، وكذلك توفير سلع نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم.


>- الشركة العامة للجملة: ضخ 5.5 ألف طن زيت وأرز يوميا مقابل فارق نقاط الخبز
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مصر 365

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