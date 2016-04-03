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لو مريض كلى.. 3 علامات تنذر باقترابك من الفشل الكلوى

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لو مريض كلى.. 3 علامات تنذر باقترابك من الفشل الكلوى لو مريض كلى.. 3 علامات تنذر باقترابك من الفشل الكلوى
الفشل الكلوى من المشاكل المرضية الخطيرة التى تصيب مرضى الكلى، وعند الإصابة به تحدث بعض المضاعفات كالإصابة بفقر الدم وعدم انتظام ضربات القلب. وأوضح تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض العلامات التى تنذر بالإصابة بالفشل الكلوى الحاد، وتتضمن:

1-الأنيميا:


>الإصابة بفقر الدم تحدث نتيجة قلة عدد كرات الدم الحمراء، وبالتالى نقص الهيموجلوبين الموجود فى هذه الكرات، ولا يستطيع الهيموجلوبين توزيع الأكسجين على جميع أنحاء الجسم، فيصاب الإنسان بفقر الدم.

وعندما تعمل الكلى بشكل طبيعى تفرز هرمون إريثروبويتين، الذى يحفز النخاع على إنتاج كرات الدم الحمراء، كما يعمل على تنظيم خلايا الدم الحمراء، والإصابة بالفشل الكلوى الحاد تحدث بسبب نقص هرمون إرثروبويتين الذى يساعد على إنتاج كرات الدم الحمراء، وبالتالى فى حالة الإصابة بالفشل الكلوى تعجز الكلى عن إفراز هذا الهرمون ما يسبب الأنيميا.

2-الشعور بعدم التوازن وانتظام ضربات القلب


> فى حالة قصور عمل الكلى وعدم إنتاجها لبعض المواد الكيميائية كالبوتاسيوم والأحماض والفوسفات سوف يصاب الإنسان بعدم انتظام فى ضربات القلب وضعف فى العضلات.

3-فقدان العظام


>الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوى الحاد تزداد عظامهم ضعفا، لأن مستويات فيتامين د والكالسيوم والفوسفات تكون غير طبيعية وتؤدى للإصابة بأمراض العظام، كما أن الفشل الكلوى المزمن يجعل الدم أكثر حمضية، وهذا ينتج عنه تلف الأعصاب وتدهور النسيج العظمى.

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