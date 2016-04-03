المؤتمر الأول لتدعيم التعليم الفنى بكفر الشيخ بحضور وزير التربية والتعليم

تستعد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، لعقد مؤتمر تدعيم التعليم الفنى الأول، يوم الأحد، القادم 10 أبريل المنعقد فى مركز التطوير التكنولوجى بكفر الشيخ، تحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والسيد السنور مدير عام التعليم الفنى، وبحضور الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى، وجميع قيادات التعليم الفنى على مستوى الجمهورية ، وبحضور مجموعة العمل المركزية بكفر الشيخ ، وبمشاركة جميع أبناء التعليم الفنى بكفر الشيخ .

قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم ، فى تصريحات صحفية، إن المؤتمر يهدف لتدعيم التعليم الفنى بكفر الشيخ ، ويشمل أربعة محاور المشاركة المجتمعية ودورها فى دعم التعليم الفنى بكفر الشيخ ، ودور البحث العلمى فى دعم تخصصات التعليم الفنى بكفر الشيخ ـ التكنولوجيا ودورها فى دعم التعليم الفنى بكفر الشيخ ـ وتيسير انتقال طلاب وخريجى التعليم الفنى إلى سوق العمل بمحافظة كفر الشيخ .

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