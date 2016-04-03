بالصور والفيديو..ياسين التهامى يحيى الليلة الختامية لمولد على زين العابدين

أحيا عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامى الليلة الكبيرة لمولد على زين العابدين بن الإمام الحسين رضى الله عنهم، بمنطقة المدبح بمصر القديمة، وسط حضور الآلاف من محبيه للاستماع إلى إنشاده والمشاركة بحلقات الذكر، الأمر الذى استمر حتى قبيل صلاة الفجر اليوم الأحد .

وعلى زين العابدين أو صاحب الفرح كما يطلق عليه مريدى الطرق الصوفية، فهو على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى( زين العابدين )أبو الحسين، ويقال أبو الحسن، ويقال أبو محمد، ويقال أبو عبد الله المدنى ( زين العابدين ) أحد من كان يُضرب بهم المثل فى الحلم والورع يقال له ( على الأصغر) للتمييز بينه وبين أخيه على الأكبر مولده ووفاته بالمدينة.



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