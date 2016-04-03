"القومى لحقوق الإنسان" يطالب الحكومة بالتحرك للإفراج عن "المحبوسين فى قطر"

طالب جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، الدولة بأن تتحرك وتتابع قضايا أبناءها فى الخارج، مشددا على أن المجلس يعلن تضامنه الكامل مع المدون المصرى تامر مبروك، المحبوس فى السجون القطرية، حتى يعود إلى مصر مرة أخرى، مشيرا الى أنه فقد حريته ويجب أن ترد.

وأشار إسحاق، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن المجلس القومى يطالب أيضا الإفراج عن كافة المصريين المحبوسين فى قطر، مشددا على أنهم سيخاطبون كل مؤسسات الدولة المعنية بهذه الأزمة للعمل على حلها، مطالبا وزارة الخارجية بالتداخل للإفراج عنهم.

140 مصريًا محتجزين بقطر يستغيثون بالخارجية للإفراج عنهم.. مدون داخل السجون يكشف: نعيش ظروف سيئة.. الشبكة العربية تُطالب السلطات بالإفراج عنهم.. و"حقوق الإنسان": يجب تدويل القضية ومخاطبة الأمم المتحدة