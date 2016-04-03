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للمرة الأولى فى مصر.. 6 أجهزة للكشف المبكر عن سرطان الثدى بالموجات الصوتية

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للمرة الأولى فى مصر.. 6 أجهزة للكشف المبكر عن سرطان الثدى بالموجات الصوتية للمرة الأولى فى مصر.. 6 أجهزة للكشف المبكر عن سرطان الثدى بالموجات الصوتية
أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، وصول 6 أجهزة حديثة للمستشفيات تستخدم للكشف المبكر عن سرطان الثدى كمنحة من مفوضية اللاجئين لمصر.

وقال وزير الصحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة عبارة عن( 3 أجهزة موجات صوتية أوتوماتيكية و3 آخرين لتصوير الثدى بالأشعة " الماموجرام " ، وسيتم توزيعها على مستشفيات رأس التين والجمهورية بالإسكندرية ودمياط العام.

وأضاف أنه سيتم توزيع 3 أجهزة أخرى على مستشفى شبرا العام والشيخ زايد آل نهيان ومقر البرنامج القومى لصحة المرأة.

من جهتها قالت الدكتورة عبير مغاورى مستشار وزير الصحة للاشعة أنه لأول مرة فى الوطن العربى وأفريقيا يتم إدخال أجهزة الموجات الصوتية الأوتوماتيكية للكشف المبكر عن سرطان الثدى، مشيرة الى أن تكلفة هذه الأجهزة تتجاوز الـ 8 ملايين جنيه.

وتابعت :" سيتم تركيب الأجهزة وتدريب فرق التمريض والأطباء على استخدام الأجهزة الجديدة على أن يتم تشغيلها بشكل كامل بحلول منتصف أبريل" .


>- أشعة الماموجرام المستخدمة للكشف عن سرطان الثدى يمكنها التنبؤ بمشاكل القلب

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مصر 365

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