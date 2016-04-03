"القومى لبحوث المياه": انتاج الوقود الحيوى من ورد النيل ومخلفات الماشية

أكدت الدكتورة سلوى أبو العلا، نائب مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية، التابع للمركز القومى لبحوث المياه، أن نتائج أحدث الدراسات التى قام بها المعهد أثبتت امكانية انتاج الوقود الحيوى والسماد العضوى من ورد النيل ومخلفات الماشية.

وأضافت سلوى أبو العلا فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أن ورد النيل يمثل خطراً على كفاءة شبكات الرى والصرف، مشيرة إلى أن التجارب البحثية أكدت أن التقنية يمكن أن تتم بشكل مبسط وملائم فى القرى والنجوع لأستخراج طاقة تكفى لإنارة المنازل بالريف، بالإضافة إلى إنتاج سماد عضوياً لرفع الإنتاج الزراعى، حيث يهدف المشروع أيضا إلى تدريب الزراعيين على هذه التقنية حتى يتم تقسيمها بشكل أوسع.

الجدير بالذكر أنه تقرر زراعة محصول الأرز فى 8 محافظات تقرر فيها زراعة الأرز، بمساحة مليون و76 ألفا و917 فدانا في 8 محافظات بالدلتا لزراعة الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية المقبل، وهي نفس المساحة المصرح بها في العام الماضى.

وتوزعت المساحات المحددة إلى 174 ألفا و978 فدانا بمحافظة البحيرة، و70 ألف بمحافظة الغربية، و275 ألفا و18 فدانا بمحافظة كفر الشيخ، و300 ألف بنطاق محافظة الدقهلية، و75 ألفا بمحافظة دمياط، و176 ألفا و401 فدان في الشرقية، و20 ألف بمحافظة بورسعيد، فضلًا عن 3 آلاف و520 فدان في الإسماعيلية.

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