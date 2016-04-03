العراق: الجبورى يبحث مع المالكى أطر التعاون السياسى لإنجاح الإصلاحات

>بحث رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، مساء أمس السبت، مع زعيم ائتلاف "دولة القانون" النيابى نورى المالكى، مستجدات الوضع السياسى وأطر التعاون بين القوى السياسية من أجل الوصول إلى أفضل الحلول التى من شأنها أن تسهم فى إنجاح برنامج الإصلاحات.

كما التقى الجبورى رئيس الجمعية الوطنية السابق حاكم الحسنى، حيث أكدا أهمية المضي في عملية الإصلاح السياسى الشامل بكل مرافق الدولة وسبل محاربة الفساد وتحقيق تطلعات الجماهير المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وتغيير الحكومة.

وكان الجبوري التقى رئيس وأعضاء الكتلة النيابية لتحالف "القوى العراقية" السنى، حيث تم بحث تشكيلة وزارة "التكنوقراط" التى عرضها رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى على البرلمان الخميس الماضى.

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