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بالصور.. انطلاق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولى للمفوضية الإفريقية للزلازل

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بالصور.. انطلاق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولى للمفوضية الإفريقية للزلازل بالصور.. انطلاق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولى للمفوضية الإفريقية للزلازل
عقدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولى الأول للمفوضية الإفريقية للزلازل والذى تستضيفه وسط معبد الكرنك بالأقصر، مساء أمس السبت، وذلك فى إطار الجهود العلمية المتواصلة للتعاون بين دول القارة السمراء، تحت إشراف الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وبحث أعضاء المفوضية الإفريقية للزلازل خلال فعاليات اليوم الأول، سبل تعزيز التعاون فى كافة المجالات العلمية والبحثية بين مختلف دول إفريقيا للحفاظ على الوحدة فيما بينهم فى هذا الشأن، مؤكدين أن الجلسات المقبلة ستشهد عدة قرارات تنظيمية تضمن نجاح المفوضية مستقبلاً فى أدائها.

وكان قد صرح الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن المؤتمر يقام تحت رعاية المفوضية الأفريقية للزلازل، والمنظمة الأوروبية لعلوم الأرض والزلازل، والـIRIS الأمريكية، والـISC البريطانية وذلك فى إطار الجهود العلمية المتواصلة للتعاون دول القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور حاتم عودة أنه يعقب المؤتمر عقد دورة تدريبية للأفارقة فى شتى مجالات علوم الزلازل وتطبيقاتها فى أسوان خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل القادم، مؤكدا أن تلك الفعاليات العلمية تتميز بأنها ستقام وسط عبق التاريخ والحضارة المصرية فى محافظتى الأقصر وأسوان مما يساهم فى تنشيط الحركة السياحية.

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه سيشارك فى فعاليات المؤتمر ممثلون من وزارة الخارجية ولفيف من الخبراء والباحثين من أفريقيا وأوروبا وآسيا ونخبة من علماء المعهد، مشيراً إلى أن المفوضية الأفريقية للزلازل قد تأسست فى يناير 2014 بجوهانسبرج بجنوب أفريقيا من خلال الاجتماع العلمى الدولي، وتم خلال الاجتماع عقد انتخابات لاختيار الأعضاء القائمين بمهام المفوضية، وتم اختيار الدكتور أحمد حسنى على الأستاذ بالمعهد كنائب ثانى لرئيس المفوضية الأفريقية للزلازل.

المؤتمر الدولى للمفوضية الإفريقية للزلازل (1)

المؤتمر الدولى للمفوضية الإفريقية للزلازل (2)

المؤتمر الدولى للمفوضية الإفريقية للزلازل (3)

المؤتمر الدولى للمفوضية الإفريقية للزلازل (4)

المؤتمر الدولى للمفوضية الإفريقية للزلازل (5)

المؤتمر الدولى للمفوضية الإفريقية للزلازل (6)

المؤتمر الدولى للمفوضية الإفريقية للزلازل (7)

المؤتمر الدولى للمفوضية الإفريقية للزلازل (8)

المؤتمر الدولى للمفوضية الإفريقية للزلازل (9)

المؤتمر الدولى للمفوضية الإفريقية للزلازل (10)


>افتتاح المؤتمر الدولى الأول للمفوضية الإفريقية للزلازل بالأقصر اليوم

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مصر 365

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