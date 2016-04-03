وزير الداخلية يسمح لسجين بالخروج من محبسه لتلقى واجب العزاء فى وفاة والده

قال اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ، أن وزارة الداخلية سمحت لـ"العربى.ع.أ" 51 سنة المحبوس احتياطاً على ذمة قضية "ضرب وإكراه على توقيع" بالخروج من محبسه لتلقى واجب العزاء فى وفاة والده بالبرلس، بناءاً على موافقة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

وأضاف شلبى فى تصريحات صحفية له مساء أمس السبت، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً منها على تطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابى، والذى يتمثل فى توفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال الرعاية والتواصل الاجتماعى مع أسرهم.

مدير أمن كفر الشيخ: أخطاء بعض أفراد الشرطة لا تعبر عن الجهاز كله