بالصور.. جمعية تنمية المجتمع بأبوعطوة بالإسماعيلية تتحول لمقلب قمامة

تحولت جمعية تنمية المجتمع بأبوعطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية لشبة خرابة لا يوجد بها أحد ولا تقدم أى خدمات للمواطنين، كما تحولت لحظيرة لتربية الأغنام.

وملف الجمعية بالكامل أمام جهات التحقيق لبحث أوجه الفساد فى حالة ثبوت ذلك من خلال التقارير والشكاوى المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين وبعض الأعضاء المعترضين على وضع الجمعية حاليا.

والجمعية حاليا لايوجد بها مدير أو مجلس إدارة بعد إصدار قرار بحل مجلس الإدارة الحالى وتقديم عدد كبير من الأعضاء باستقالتهم ولكن هناك مسئول حراسة هو الذى يقوم بحراسة الجمعية وتدويرها ومسئول عن كل شىء فى المكان، بالإضافة إلى مفوض من الشئون الاجتماعية لحين الانتهاء من الانتخابات والتى سوف تعقد فى منتصف الشهر الحالى كما أكدت مصادر بالشئون الاجتماعية

>يقول إبراهيم عمر مسئول الحراسة بجمعية تنمية المجتمع بابوعطوة اعمل هنا منذ أكثر من سنة ولم أحصل على راتبى ووقفت وحدى أمام بلطجة بعض الأشخاص الذين حاولوا سرقة بعض معدات الجمعية من أجهزة كمبيوتر.

والمكان كما ترى معرض للسرقة فى اى وقت وليس هناك من يهتم به وهناك مبنى عبارة عن غرفتين تم تحديثهم من جانب مديرية التضامن وباقى المكان مهمل وأصبح عرضة للخارجين على القانون ولكن فضلت التواجد هنا حتى ولو بدون أجر حتى أحافظ على هذا المكان.

وأشار إبراهيم أن مجلس إدارة الجمعية السابق أو الذى تقرر حلة منذ أيام ليس له أى دور فى تنمية موارد الجمعية حتى أصبح على الجمعية مديونيات لشركة المياه والتى قطعت المياه عن الجمعية منذ أكثر من شهرين، مضيفا أن هناك منحة كندية قامت بتوفير جرار لجمع القمامة ولكن فجأة وجدنا أن الجرار تعرض للعطل ولم يتم إصلاحه وترك حتى ذاب فى الأرض وأصبح لا قيمة له.

وأشار حسن المنشاوى الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الجمعية ونائب الرئيس السابق أيضا للجمعية إلى أن مشكلة جمعية تنمية المجتمع بأبو عطوة بدأت من 2009 عندما تم انتخاب مجلس إدارة جديد عقب المجلس الذى كنت أترأسة منذ عام 1995 وحتى 2009 وفى خلال هذه الفترة كانت هناك موارد يتم الاستعانة بها للعمل فى الجمعية من خلال تقديم مساعدات للأرامل والأيتام إلى آخره وبعد عام 2009 المجلس الجديد قام بتأجير صالة الجمعية ب150 جنيها شهريا وهو إيجار زهيد مقارنة بالربح الذى يحصل علية مؤجر الصالة وفى 2011 قررت العودة إلى المجلس بعد مطالبات من أعضاء الجمعية والمجلس فى ذلك الوقت وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية.

ومن جانبه أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على أن جمعية أبوعطوة من الجمعيات التى تم حل مجلس إدارتها وسوف تشرف الشئون الاجتماعية بالمحافظة على تشكيل المجلس الجديد والانتخابات فى 15 أبريل الحالى ونتابع الجمعيات الأهلية متابعة جيدة حتى لاتخرج عن الأهداف المرجوة منها وأى تجاوزات لن يتم السكوت عليها وهناك توجيهات بإحالة اى مخالفات للنيابة العامة.

إسناد تنفيذ مشروعات التضامن الاجتماعى إلى الجمعيات الأهلية بالإسماعيلية