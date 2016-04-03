بالصور..محافظ الأقصر يشهد توزيع 70 كرسى متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة بإسنا

شهد محمد بدر محافظ الأقصر واللواء عصام الحملى مدير الأمن، مساء أمس السبت، احتفالية أقيمت بمدينة إسنا بالاشتراك مع المجلس القومى لشئون الإعاقة وجمعية أم القروى بكوم أمبو فى أسوان، وتم خلالها تسليم 70 كرسى متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة بإسنا، وتكريم 30 طفل يتيم مبالغ مادية، و5 جوائز للأمهات المثاليات.

حضر الإحتفالية كلاً من الدكتور أشرف مرعى رئيس المجلس القومى لشئون الإعاقة، وبهاء مختار الأمين العام المساعد للمجلس، والسيد إدريس مصطفى الإدريسى رئيس رابطة السادة الأشراف ورئيس لجنة المصالحات، ومحمد سيد سليمان رئيس مدينه إسنا، والعمدة فيصل الفار نائب مجلس النواب عن مدينة إسنا.

الاثنين .. "القومى للإعاقة" يحتفل باليوم العالمى ذوى الإعاقة