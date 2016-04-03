تقرير في الجول - الأهلي ضد الشرطة بالدور الثاني..تكرار استثناء وحيد أم النتيجة المفضلة؟

نتيجة واحدة فقط عرفها الأهلي أمام اتحاد الشرطة في الدور الثاني من الدور، وهي الفوز. باستثناء مرة واحدة فقط، فهل يتكرر ذلك الاستثناء أم يحقق المارد الأحمر نتيجته المفضلة؟

الأهلي يواجه اتحاد الشرطة في تمام الثامنة مساء يوم الأحد في الجولة الـ23 من الدوري المصري.

لقاء هو الثالث محليا للمدير الفني الهولندي مارتن يول. بعد لقاء أمام مصر للمقاصة في الدوري وأمام ديروط في الكأس.

بشكل عام، هو اللقاء الخامس للأهلي تحت قيادة يول، بعد مباراتي دوري الأبطال الإفريقي.

المواجهة الخامسة ليول ستكون أمام الشرطة والذي نجح الأهلي في تحقيق الفوز بلقاء الدور الأول بينهما بنتيجة 7-3.

ولكن ما هي نتائج المواجهات التاريخية بين الفريقين في الدور الثاني من الدوري المصري؟

10 مواجهات. هي المحصلة التاريخية بين الفريقين. ومن بين 10 مباريات واجه الأهلي الشرطة 4 مرات في لقاء الدور الثاني من الدوري.

وذلك نظرا لإلغاء لقاء الدور الثاني في موسم 2011-2012 وذلك بعد إلغاء المسابقة بالكامل عقب أحداث بورسعيد المؤسفة.

وخلال الأربع مواجهات بين الأهلي والشرطة في الدور الثاني حقق الأهلي الانتصار 3 مرات وسقط في فخ التعادل مرة وحيدة فقط.

الاستثناء الوحيد

وتعود المرة الأخيرة التي فشل فيها الأهلي في تحقيق الانتصار أمام الشرطة في الدور الثاني إلى أول موسم شهد صعود الشرطة للممتاز.

موسم 2008-2009 تعادل الأهلي أمام الشرطة 0-0 في لقاء الدور الثاني.

والمثير أيضا أن نفس الدور شهد انتصار الشرطة الوحيد على الأهلي طوال تاريخ مواجهات الفريقين بالكامل (سواء دور أول أو ثاني). 1-0 بهدف أحمد دويدار.

فهل يتكرر الاستثناء من جديد؟

النتيجة المفضلة

3 مباريات في الدور الثاني انتهت بـ3 انتصارات للأهلي.

ونجح الأهلي في تسجيل أكثر من هدف دائما في مبارياته مع الفريق بالدور الثاني.

2009- 2010

الأهلي فاز برباعية مقابل هدفين في لقاء مثير للغاية.

مصطفى "عفروتو" ثنائية وأحمد شكري هدف ومحمد سمير هدف.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز المارد الأحمر 2-1 بفضل هدف أحمد حسن وأحمد دويدار مدافع الشرطة وقتها بالخطأ في مرماه.

موسم انتهى بتتويج الأهلي.

2010-2011

2-1 للأهلي بفضل ثنائية محمد شوقي ومحمد أبو تريكة.

وقتها كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي 0-0.

ورفع الأهلي لقب الدوري في نهاية الموسم.

2011-2012

وقتها وكما ذكرنا سابقا، تم إلغاء مباراة الدور الثاني بين الفريقين بسبب إلغاء الدوري.

وكان وقتها الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 1-0 بهدف محمد أبو تريكة.

موسم لم يكتمل بسبب واقعة بورسعيد المؤسفة وسقوط 72 ضحية من جانب جماهير الأهلي.

2012-2013 .. 2013 - 2014

أقيمت مسابقة الدوري المصري بنظام المجموعتين.

وكان اتحاد الشرطة في مجموعة والأهلي في مجموعة أخرى.

ولم يكتمل موسم 2012- 2013.

بينما في موسم 13-14 تأهل الأهلي وسموحة والزمالك وبتروجيت للدورة الرباعية ولم ينجح اتحاد الشرطة في التأهل.

وانتهى الدوري بتتويج الأهلي.

2014-2015

الموسم الماضي فاز الأهلي على الشرطة بثلاثية مقابل هدف.

بيتر إيبيمبوي ووليد سليمان ثنائية. أما هدف الشرطة الوحيد جاء عن طريق نانا بوكو.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بثلاثية أيضا ولكن دون أن تهتز شباك الأهلي.

وعاد الزمالك لمنصات التتويج ورفع لقب الدوري وقتها.

2015-2016

لقاء الدور الأول انتهى بفوز كاسح للأهلي 7-3 أمام الشرطة

فماذا سيحدث في لقاء الدوري الثاني؟ نتيجة مفضلة أم تكرر الاستثناء؟