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صور مصرع 15 شخصا فى حادث مرورى بمنطقة عسير جنوب السعودية

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صور مصرع 15 شخصا فى حادث مرورى بمنطقة عسير جنوب السعودية صور مصرع 15 شخصا فى حادث مرورى بمنطقة عسير جنوب السعودية

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>لقى 15 شخصا مصرعهم بينهم 6 أطفال وأصيب اثنان أخران، إثر حادث مرورى بمنطقة عسير جنوب السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودى بمنطقة عسير، أحمد إبراهيم عسيرى أن غرفة العمليات تلقت اليوم بلاغا عن وقوع حادث مرورى على طريق الحيمه بمركز وادى بن هشبل التابع لمنطقة عسير ووجود عدد من الوفيات والإصابات، وتم على الفور توجيه 8 فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة، إضافة إلى التنسيق مع طوارئ الشؤون الصحية والجهات ذات العلاقة.

وأفاد عسيرى أنه بعد مباشرة الموقع تبين أن الحادث عبارة عن اصطدام سيارتين، نتج عنه اشتعال النار فى إحدى السيارات، حيث تم إخماد النيران وإخراج المحتجزين عن طريق الدفاع المدنى، مبينا أنه بعد فرز الحالات تبين وجود 15حالة وفاة فى الموقع منها 6 حالات أطفال و9 بالغين، إضافة إلى حالتين مصابتين بإصابات بالغة تم نقلهما إلى المستشفى .

ودعا المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الاحمر السعودى بمنطقة عسير قائدى المركبات بضرورة التقيّد بالسرعة القانونية والالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة من معهم.

منطقة عسير جنوب السعودية (1)

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