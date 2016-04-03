فيديو.. وفاة 4 من أسرة مواطنة وسائقها بحادث على طريق صلالة

توفيت ثلاث سيدات وطفل عمره 12 عاماً من أسرة مواطنة وسائقهم من الجنسية الآسيوية، إثر حادث أليم وقع أمس بين مركبتهم المتجهة من الإمارات إلى صلالة على طريق نزوى ـ صلالة وبين شاحنة مقابلة عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وذكرت مصادر من الشرطة العمانية لـ«البيان» أن تخطيط الحادث أشار إلى أن السيارة القادمة من الإمارات انحرفت فجأة عن الطريق، فحاول السائق العودة بها مرة أخرى إلى المسار الذي كان يسير فيه، ولكن نتيجة للسرعة ارتدت السيارة بعرضها، وانزلقت إلى الطريق المقابل، لتصطدم بمقدمة الشاحنة بصورة عنيفة، ما نتج عنه وفاة جميع من كانوا في المركبة.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور لمعاينة الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى أحد المستشفيات القريبة من قبل مركز عمليات الشرطة وقوات الدفاع المدني، مشيرة إلى أنه تمت الاستعانة بمروحية تابعة للشرطة السلطانية لنقل المتوفين إلى أقرب مستشفى، ويجري حالياً التنسيق مع السلطات الإماراتية لنقل المتوفين.

صور أولية

وأظهرت الصور المبدئية للحادث وقوع التصادم بصورة عنيفة بين المركبة ذات الدفع الرباعي وبين الشاحنة التي تعود ملكيتها لأحدى الشركات الهندسية في سلطنة عمان، مما نتج عنه انتزاع سقف المركبة وتحطمها بالكامل ووفاة الخمسة الذين كانوا فيها، بينما لم تتأثر كابينة الشاحنة من أعلى.