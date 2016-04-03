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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بالوراق

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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بالوراق حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بالوراق
أمرت نيابة الوراق بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية وحيازة 3 أسلحة نارية وعدد من الطلقات، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها.

وكشفت تحريات الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد حيازة "إسلام.ع" عاطل لأسلحة نارية للاتجار بها، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته طبنجة وفردين خرطوش وعدد من الطلقات. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.


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