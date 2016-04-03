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بعد إعلان عودة المغتربات لمحافظاتهم.. المعلمون يدشنون حملة "رجعونا كلنا"

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بعد إعلان عودة المغتربات لمحافظاتهم.. المعلمون يدشنون حملة "رجعونا كلنا" بعد إعلان عودة المغتربات لمحافظاتهم.. المعلمون يدشنون حملة "رجعونا كلنا"
بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم، عودة المعلمات المغتربات اللاتى تم تسكينهن خارج محافظة الإقامة ضمن الـ" 30 ألف وظيفة، نهاية يونيو المقبل، العام الدراسى الحالى، أطلق المعلمون المغتربون أيضا حملة "رجعونا كلنا" للعودة إلى محافظاتهم أسوة بالمعلمات.

وقال المعلمون فى حملتهم التى أطلقوها على صفحات التواصل الاجتماعى، :"مستنى أيه من معلم متبهدل مافيش أمان ولا كرامة ولا حياة ولا استقرار"، بينما أكد أحد المعلمين أن الوزارة تعمل على عودة 11 ألف معلمة مغتربة إلى محافظاتهن ، فيما هناك 3 الآف معلم مغتربين، مشيرا إلى ان أن قرار وزير التربية والتعليم بعودة المعلمات باطل وغير دستورى لأنه يميز بين المعلمين.

وأضاف المعلمون:" نريد العودة، ارحمونا من البهدلة والبعد عن أسرنا وارحمونا من تشتت الأسرة والحوادث اليومية.. لا لاغتراب الرجال والسيدات"، داعين إلى تنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء 17 من الشهر الجارى للمطالبة بالعودة إلى محافظاتهم.

وقفة لمعلمين (1)

وقفة لمعلمين (2)

وقفة لمعلمين (3)

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