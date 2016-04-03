تقرير أمريكى يحذر من 7 عوامل تسبب الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن

السمنة من الأمراض الخطيرة المنتشرة فى العالم ومصر، وكشفت مجلة لانسيت الأمريكية عن أن عدد مرضى السمنة فى العالم يبلغ حاليا 640 مليون شخص، ويتسبب هذا الاضطراب فى رفع فرص الإصابة بمشاكل القلب والسكر والكولسترول والسكتة الدماغية وسرطان القولون.

ويعتبر الشخص مصابا بالسمنة إذا كان مؤشر كتلة جسمه BMI أكبر من 30، ولحساب هذا المؤشر نقسم الوزن بالكيلوجرام على مربع الطول بالمتر، أما إذا كان مؤشر كتلة جسم الشخص يتراوح بين 25 و30 يهذا يعنى أنه يعانى من فرط الوزن.

أسباب السمنة وفرط الوزن

>وفى هذا السياق كشف تقرير نشر بالموقع الإلكترونى لعيادة مايو الأمريكية عن مجموعة من العوامل التى تؤدى للإصابة بالسمنة، وتشمل:

1. قلة النشاط والخمول من أهم العوامل التى تتسبب فى اكتساب الوزن الزائد، كما أن المعاناة من بعض المشاكل الطبية المتعلقة بالحركة مثل التهاب المفاصل قد يتسبب فى قلة الحركة واكتساب المزيد من الوزن.

2.الحمية الغذائية الضارة من العوامل الرئيسية فى الإصابة بالسمنة واضطرابات الوزن، وتشمل: الإفراط فى تناول الوجبات السريعة والحلويات والمشروبات الغازية وتقليل تناول الفواكه والخضروات والأطعمة الصحية.

3.بعض الأدوية تتسبب فى زيادة الوزن مثل العقاقير المضادة للاكتئاب والأدوية المضادة للصرع وأدوية السكر والأدوية النفسية ومثبطات البيتا والكورتيزون.

4.كلما تقدم الإنسان فى العمر، قلت غالبا الأنشطة التى يمارسها، كما أن معدلات حرق الدهون تقل بشكل كبير، بسبب انخفاض الكتلة العضلية، وهو ما يساهم فى اكتساب المزيد من الوزن.

5.الحمل من العوامل التى تتسبب فى زيادة الوزن، ويصبح من الصعب للغاية التخلص من الوزن الزائد عقب الولادة، حسبما يشير التقرير.

6.الإقلاع عن التدخين: على الرغم من أن السجائر تعد من أبرز مسببات السرطان إلا أن التوقف عن تدخينها يتسبب فى زيادة بالوزن، لذا يجب اتباع حمية غذائية متوازنة وممارسة الرياضة بشكل منتظم.

7.قلة النوم: عدم الحصول على القدر الكافى من الراحة أو الإفراط فى النوم من العوامل التى تتسبب فى اضطرابات بهرمونات الجسم، وتعزز الشهية، وبالتالى ترتفع خطر الإصابة باضطرابات الوزن.

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