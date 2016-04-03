اليوم.. قطع المياه بـ" أبو حماد" و الزقازيق فى الشرقية للإصلاحات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، عن قطع الخدمة من مركز و مدينة أبوحماد و عدد من قرى مركز الزقازيق، اليوم الأحد، بدأ من الساعة 8 صباحا حتى الرابعة عصرا، وذلك لإيقاف محطة مياه الشرب المرشحة (العباسة) بمركز أبو حماد لعمل إصلاح المسلوبة قطر "600/800مم" زهر بالخط الرئيسى "أبو حماد الزقازيق" بجوار مرور العباسة مركز أبو حماد .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة، لافتة إلى أن الانقطاع جبرى وخارج عن إرادة الشركة، ووجهت إدارة الأزمات لاتخاذ اللازم وإخطار أصحاب المخابز والأهالى والمستشفيات العامة والمدارس والمساجد عن طريق سيارات بميكروفونات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

غدا.. قطع المياه بمدينة أبو حماد ومركز الزقازيق للإصلاحات

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