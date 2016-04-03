ميناء الإسكندرية يستقبل 1700 سائح من جنسيات مختلفة اليوم

قال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد اليوم الأحد، وصول 1700 سائح من جنسيات مختلفة لزيارة معالم الإسكندرية والقاهرة فى برنامج مدته 24 ساعة داخل مصر >وأضاف الغندور، فى بيان، أن السفينة "مين شيف" ستصل فجر اليوم وسيكون فى استقبالها قيادات هيئة المينا، وبحضور وسائل الإعلام المختلفة.

يذكر أن ميناء الإسكندرية استقبل فى نهاية الأسبوع الماضى السفينة السياحية "أيلاند سكاى" قادمة من العين السخنة وعلى متنها 139 سائحًا من جنسيات مختلفة، وستتجه بعد ذلك إلى قبرص، وحرصت هيئة الميناء على تسهيل إجراءات السياح أثناء تواجدهم بالميناء.

- ميناء الإسكندرية يستقبل 1700 سائح من جنسيات مختلفة غدًا