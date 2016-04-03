وزير التجارة والصناعة المغربى يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وزير التجارة والصناعة المغربى "محمد عبو"، على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من كازابلانكا فى زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يلتقى وزير التجارة والصناعة المغربى خلال زيارته للقاهرة بعدد من المسئولين لبحث سبل التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات، وبحث عقد اتفاقيات للتعاون التجارى.

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