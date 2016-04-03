حبس عاطل لاتهامه بتصنيع السلاح والاتجار به فى الصف

أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل رئيس النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنطقة أطفيح، وأمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهم وأدوات التصنيع وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش و42 طلقة، و19 ماسورة فرد خرطوش، و72 قطعة من أجزاء الأسلحة، وطبنجة معدلة وخزينة، و19 إبرة ضرب نار، و6 مقبض حديدى، بالإضافة إلى 2 مقبض خشبى فرد خرطوش، و2 مبرد، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 5400 جنيه، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات لتصنيع الأسلحة والاتجار بها، فأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى أطفيح بالجيزة