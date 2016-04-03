أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 19 قضية تموينية من بينها تصريف 5 آلاف لتر سولار بالسوق السوداء بسوهاج

Google+ Print
ضبط 19 قضية تموينية من بينها تصريف 5 آلاف لتر سولار بالسوق السوداء بسوهاج ضبط 19 قضية تموينية من بينها تصريف 5 آلاف لتر سولار بالسوق السوداء بسوهاج
شنت إدارة مباحث حملة تموينة مكبرة برئاسة العقيد محمد نصحى، مدير الإدارة وبإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج. والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقد أسفرت الحملة عن ضبط "19" قضية تموينية منها ضبط ‏حاتم . م . ب 56 سنة مدير مسئول محطة بنزين ويقيم دائرة مركز المراغة لتصرفه فى "5000" لتر ‏سولار من حصة المحطة وبيعها فى السوق السوداء تحرر عن ذلك المحضر رقم 4984 جنح مركز المراغة لسنة 2016.
>‏
>وضبط أشرف . م . ا 45 سنة صاحب محل ملابس ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة ‏المصدر تم ضبط " 14" قطعة ملابس تحرر عن ذلك المحضر رقم 2086 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2016 ‏.

كما تم ضبط "6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار "6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، "3 " قضايا انتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وقصيتان مخابز إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


>بالصور..صيدلة جامعة سوهاج تختتم "أسبوع العطاء" بحفل ترفيهى فى جزيرة الزهور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم