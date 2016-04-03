ضبط 19 قضية تموينية من بينها تصريف 5 آلاف لتر سولار بالسوق السوداء بسوهاج

شنت إدارة مباحث التموين حملة تموينة مكبرة برئاسة العقيد محمد نصحى، مدير الإدارة وبإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج. والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقد أسفرت الحملة عن ضبط "19" قضية تموينية منها ضبط ‏حاتم . م . ب 56 سنة مدير مسئول محطة بنزين ويقيم دائرة مركز المراغة لتصرفه فى "5000" لتر ‏سولار من حصة المحطة وبيعها فى السوق السوداء تحرر عن ذلك المحضر رقم 4984 جنح مركز المراغة لسنة 2016.>‏>وضبط أشرف . م . ا 45 سنة صاحب محل ملابس ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة ‏المصدر تم ضبط " 14" قطعة ملابس تحرر عن ذلك المحضر رقم 2086 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2016 ‏.

كما تم ضبط "6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار "6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، "3 " قضايا انتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وقصيتان مخابز إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

بالصور..صيدلة جامعة سوهاج تختتم "أسبوع العطاء" بحفل ترفيهى فى جزيرة الزهور