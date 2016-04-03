صلاح ضد لاتسيو - للعودة للتسجيل والرد على رباعية قاسية

يدخل محمد صلاح نجم روما مباراة دربي العاصمة الإيطالية ضد لاتسيو يوم الأحد بالعديد من التحديات.

ويلتقي الغريمان على ملعب الأوليمبيكو ضمن الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

صلاح الذي يضمن مكانه في التشكيل الأساسي لفريقه لعب ضد لاتسيو مرتين من قبل، ويحملان ذكريات سيئة له.

ففي المرة الأولى التي لعب فيها صلاح ضد لاتسيو كان يرتدي قميص فيورنتينا لكنه خسر برباعية نظيفة في المباراة التي لعبها الفيولا بعد أيام من الانتصار التاريخي على يوفنتوس في ملعبه 2-1 بكأس إيطاليا بهدفين من توقيع النجم المصري.

عندما انضم لاعب المقاولون السابق إلى روما انتظر أول دربي ليتألق أمام جماهير الأوليمبيكو، خاصة وأنه سجل قبل المباراة بأيام هدفه الأول بقميص الذئاب في دوري أبطال أوروبا والسادس له في الموسم.

لكن الدقيقة 56 شهدت الإصابة الأولى لصلاح في الملاعب الإيطالية والتي أبعدته عن الملاعب لمدة شهر.

فقد انطلق النجم المصري بالكرة تجاه مرمى لاتسيو، وأثناء إرساله كرة عرضيه لزميه إدين دجيكو، تدخل عليه مدافع لاتسيو بقوة ليتعرض لإصابة قوية ويخرج من الملعب على محفة.

عاد صلاح من الإصابة بعد شهر واستعاد حساسية التهديف بعد شهر اخر ليصل برصيده من الأهداف إلى 12 هدفا بقميص روما هذا الموسم في كل البطولات وهو متصدر هدافي الفريق حتى الآن.

وينتظر المهاجم المصري لقاء دربي روما على أحر من الجمر ليهز شباك لاتسيو ويزيد محبته في قلوب جماهير الجيلاروسي فضلا عن العودة للتسجيل بعد شهر من تسجيل أخر أهدافه بقميص روما في شباك فيورنتينا

الفوز على لاتسيو سيقود روما للاحتفاظ بالمركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.