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ترامب ينتقد العلاقات الأمريكية السعودية ويهاجم الحلفاء فى حلف الأطلسى

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ترامب ينتقد العلاقات الأمريكية السعودية ويهاجم الحلفاء فى حلف الأطلسى ترامب ينتقد العلاقات الأمريكية السعودية ويهاجم الحلفاء فى حلف الأطلسى

>شكك دونالد المرشح الجمهورى المحتمل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية أمس السبت فى علاقة الحماية التى تربط الولايات المتحدة بالسعودية واتهم من جديد حلفاء الولايات المتحدة بعدم أداء ما عليهم فى حلف شمال الأطلسى على الرغم من تزايد الضغوط من الحزبين الجمهورى والديمقراطى على ترامب لتخفيف لهجته.

وأبلغ رجل الأعمال الملياردير تجمعا انتخابيا فى راسين بولاية ويسكونسن إن الحلفاء فى حلف شمال الأطلسى "لا يدفعون نصيبهم العادل" ووصف الحلف الذى يضم 28 دولة بأنه "عتيق".

وكثيرا ما انتقد ترامب حلف شمال الأطلسى فى الأسابيع الأخيرة مع احتدام السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى فى الثامن من نوفمبر.

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