حالة مطرية على عدد من المناطق.. وإنـقـاذ مـحـتـجــزي الـخـرمــة

تمكنت الفرق الميدانية بالدفاع المدني بمحافظة الخرمة بالتعاون مع طيران الأمن العام من إنقاذ 129 محتجزا في سيول محافظتي الخرمة؛ كما تم انتشال جثة غريق. ذكر ذلك المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان وقال: إن مراكز التحكم والتوجيه بالمحافظتين تلقت عدة بلاغات تعاملت معها الفرق الميدانية في حينه وبناء عليه تم فك احتجاز 79 شخصاً بمحافظة تربه و50 شخصاً بمحافظة الخرمة منهم خمسة أشخاص من عائلة واحدة محتجزين بوادي الخرمة؛ تم إنقاذ أربعة منهم عن طريق طيران الأمن بينما لقي الخامس مصرعه نتيجة جرف المياه له ببطن الوادي وتم انتشاله من قبل المواطنين بعد أن فارق الحياة. وذكر العقيد سرحان: أنه تم فك الاحتجاز عن 22 مركبة بمحافظة تربه وخمس مركبات بمحافظة الخرمة. وأهاب العقيد سرحان بالمواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء هطول الأمطار وعدم المغامرة في مياه الأودية والشعاب، وقال إن الفرق على أهبة الاستعداد على مدار الساعة.

من جانب آخر أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة تربة 100 عامل احتجزتهم السيول بمشروع محطة الكهرباء بالحرة شرق جنوب محافظة الخرمة.

وقال العقيد سعيد سرحان ان فرق الدفاع المدني بتربة باشرت العملية بعد اجتياز الأودية الصعبة ونقل العمال عبر طرق آمنة.