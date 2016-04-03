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بالفيديو #في_الكلاسيكو - زيدان يدخل التاريخ.. ورونالدو يطير بريال مدريد أمام دموع برشلونة

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التاريخ يُصنع في ملعب كامب نو، زين الدين زيدان في أول كلاسيكو له ينجح في تحويل تأخر ريال مدريد أمام برشلونة بهدف إلى فوز بهدفين في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وكان بيرند شوستر أخر مدرب قد حقق الفوز في أول كلاسيكو له في نوفمبر 2007، وكسر زيزو العقدة التي دامت لمدة تسع سنوات.

وبات هو ثالث مدرب لريال مدريد في التاريخ يفوز في أول مباراة له بالكلاسيكو مع شوستر وكارلوس كيروش.

سجل جيرارد بيكيه الهدف الأول في المباراة، لكن بنزيمة ينجح في تسجيل التعادل ثم يخطف رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 86.

الليلة لم تكن فقط حزينة على برشلونة بسبب هزيمة الكلاسيكو.. بل شهد تأبين الراحل يوهان كرويف في المدرجات بدخلة مبهرة حملت صورته وجملة (شكرا يوهان) بالإسبانية.

كما وقف الحضور يصفق للأسطورة الهولندية في ملعب كامب نو في الدقيقة 14. (شاهد اللقطة)

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 69 بالترتيب الثالث خلف أتليتكو مدريد صاحب الـ70 نقطة، بينما برشلونة 76 نقطة.

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زيدان

بدأ زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بتأمين دفاعي بالاعتماد على كاسيمييرو ارتكاز وأمامه الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس.

البداية كانت سريعة، بعد 10 دقائق فقط وصلت كرة إلى نيمار على الجبهة اليمنى حولها بالعرض إلى لويس سواريز أمام الشباك الخاوية لكنها مرت أسفل قدمه إلى ضربة مرمى. (شاهدها)

وأهدر جاريث بيل في الدقيقة 15 انفرادا بتفضيله تمرير كرة عرضية بدلا من التسديد في الشباك ليبعدها دفاع برشلونة.

وفي الدقيقة 19 تألق كيلرو نافاس ومنع هدفا أكيدا من إيفان راكيتيتش بعد تصويبة بباطن الحذاء الأيسر أرضية من داخل المنطقة تعامل معها حارس ريال مدريد إلى ركنية. (شاهدها)

وظهر كريستيانو رونالدو لأول مرة في الدقيقة 25 بعد انطلاقة من الجبهة اليمنى راوغ خوردي ألبا وصوب بيساره ليردها كلاوديو برافو حارس برشلونة بقبضة يديه. ثم تابعها جاريث بيل بتصويبة في السماء. (شاهدها)

وأهدر بنزيمة فرصة بشكل غريب قبل نهاية الشوط الأول بتصويبة على الطائر عالية.. جدا. (شاهدها)

واستمر الشوط الأول سجال بين الفريقين مع استحواذ معتاد من برشلونة.

رونالدووو

وبدأ الشوط الثاني سريعا وكانت الخطورة عن طريق ليونيل ميسي، وحصل على ركلة حرة سددها أعلى العارضة في الدقيقة 50.

ثم من مرتدة لبرشلونة بدأها لويس سواريز ثم إلى نيمار ومنه إلى ميسي داخل المنطقة لعب كرة لولبية ساقطة لكن نافاس بتألق غير عادي يحولها ركنية باليد العكسية في الدقيقة 54. (شاهدها)

ومن الركنية التي أرسلها إيفان راكيتيتش ينقض جيرارد بيكيه بالرأس بعد الهروب من بيبي في شباك نافاس في الدقيقة 55.

ثماني دقائق تمر وبرشلونة يستحوذ تماما على الكرة.. لكن عندما تمكن ريال مدريد منها سجل التعادل.

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وجاءت الدقيقة 63 لتشهد تقدم مارسيلو يمرر على اليمين داخل منطقة جزاء برشلونة لتوني كروس في وصوله النادر لهذه المنطقة، لعب عرضية ارتطمت في قدم الدفاع لتسقط خلف بنزيمة الذي حولها بمقصية رائعة في الشباك.

وفي الدقيقة 68 يظل ريال مدريد هادئا لكنه يعتمد على المرتدات.. سلسلة من التمريرات وصلت إلى جاريث بيل يصوب بباطن القدم ضعيفة في يد برافو.

وفي الدقيقة 80 سجل جاريث بيل هدفا برأسية رائعة بعد كرة عرضية من الجبهة اليسرى.. ركض واحتفل، لكن الحكم احتسبها خطأ لصالح خوردي ألبا الذي التحم معه الويلزي. (شاهد الهدف الملغي)

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لكن لم ييأس فريق زين الدين زيدان ونجح بيل في صناعة كرة عرضية ممتازة إلى كريستيانو رونالدو في الدقيقة 86 استلمها فخرج خوردي ألبا من الصورة ليسدد الدون بين قدمي برافو يجعلها 2-1.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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