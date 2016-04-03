في_الكلاسيكو مؤتمر زيدان.. عن تحضير سيء للمباراة رغم الفوز وصاحب الدور الجوهري

" لم نحضر المباراة بشكل جيد".. هكذا تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب الانتصار أمام برشلونة.

ريال مدريد فاز على برشلونة بثنائية مقابل هدف في ملعب كامب نو بكلاسيكو الجولة الـ31 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

فوز هو الأول لزيدان في أول كلاسيكو يخوضه مع ريال مدريد ليصبح هو ثالث مدرب لريال مدريد في التاريخ يفوز في أول مباراة له بالكلاسيكو مع شوستر وكارلوس كيروش.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي عن الأداء والنتيجة ولاعب صاحب دور جوهري في المباراة.

وكل ما يلي على لسان زيدان في المؤتمر الصحفي.

البداية أمام برشلونة

"أنا سعيد بكل شيء. بالنتيجة و الأداء والروح".

"البداية كانت صعبة نوعا ما و هذا طبيعي في ملعب صعب".

"لكن من الأفضل أن تبدأ بشكل سيء و تنهي المباراة بشكل ممتاز على أن يحدث العكس".

"لم نحضر للكلاسيكو بالشكل اللازم نظرا لغياب بعض اللاعبين بعد التوقف الدولي ولذلك أنا فخور باللاعبين".

"لعبنا مباراة صعبة على ملعب صعب والهدف الأول أعادنا في أجواء المباراة. فخور بالنتيجة و المضمون كذلك".

الفوز في الكلاسيكو

"دخلنا المباراة بطريقتنا الطبيعية. قدمنا لقاء جيد وحققنا الفوز وهو الأهم".

"حققنا ثلاث نقاط والآن علينا التركيز على مواجهة فولفسبورج بعد 3 أيام".

"نعم أصبح الفارق 7 نقاط ولكن تفكيرنا الآن ينصب على مواجهة دوري الأبطال".

"علينا التركيز على فولفسبورج ثم تجاوز أتليتكو في الترتيب لأننا في المركز الثالث الآن".

"ظهرنا بنفس المستوى أمام إشبيلية ونحن جاهزون للجزء الأخير من الموسم".

"الفوز معنويا مهم للغاية من أجل نهاية الموسم وقبل مواجهة الأبطال خارج الديار".

الدور الجوهري

"سعيد للغاية بمستوى كاسيميرو في المباراة".

"مستوى جميع اللاعبين كان رائعا لا يمكنني الحديث عن لاعب معين".

"ولكن كاسيميرو كان له دورا جوهريا في المباراة".

"دفاعنا بالكامل قدم مباراة كبيرة".