في_الكلاسيكو - بيكيه: هزيمتنا جاءت في الوقت المناسب وريال مدريد استحق الفوز

(إفي): قال مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه يوم السبت إن ريال مدريد حقق فوزا "مستحقا" على فريقه بالجولة الـ31 من الليجا على ملعب كامب نو مؤكدا أن "الهزيمة جاءت في وقت مناسب لتصحيح الأخطاء".

ريال مدريد فاز على برشلونة بثنائية مقابل هدف في ملعب كامب نو بكلاسيكو الجولة الـ31 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

واعتبر بيكيه إن فريقه لم يتمكن استغلال التفوق العددي في الدقائق الأخيرة عقب طرد مدافع الريال سرخيو راموس، ولكنه أشار إلى كون البرسا في "وضع مميز وفريد" بالبطولات الثلاث التي ينافس عليها.

وقال اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "لم نتمكن من استغلال التفوق العددي. قبل طرد راموس ربما كانت هناك خمس أو 10 دقائق لم نسيطر فيها على المباراة، ربما بسبب الارهاق، وفي النهاية خسرنا 2-1".

وأضاف "لاحت لنا فرص وهم أيضا، ربما كان من الممكن أن تنتهي بالتعادل ولكنهم فازوا عن استحقاق".

وأكمل حديثه قائلا "أول هزيمة على أرضنا أتت بالوقت المناسب من الموسم لكي نعيد حساباتنا ونصحح أخطائنا".

وأردف المدافع "كانت لدينا رغبة في الفوز كما يحدث دائما خاصة وأنها مباراة كلاسيكو. لا يمكن الفوز دائما. يجب قبول الأمر. في بعض الأحيان تخسر وعليك هضم الأمر".