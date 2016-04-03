بالصور: من دوللي شاهين لأحلام "لبنان خط أحمر"

دخلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين على خط المواجهة مع الفنانة الإماراتية أحلام، وأعلنت مساء أمس رفض اعتذار أحلام لكل اللبنانيين، مؤكدة أن أخطاء أحلام في حق لبنان متكررة، وحسمت الموقف قائلة .. لبنان خط أحمر.

دوللي نشرت رأيها عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك بعيداً عن صفحتها بنفس الموقع وقالت: اعتذار احلام مش مقبول ...الشعب اللبناني ليس مكسر عصا ... فهذه ليست المرة الأولى التي تهين فيها لبنان و شعبه ، واختتمت تعليقها قائلة: "لبنان خط احمر".

يذكر أن دوللي تشارك الآن كضيف شرف فى مسلسل "راس الغول" أمام النجم الكبير محمود عبد العزيز والنجمة لقاء الخميسي، وشاركت جمهورها طوال الأيام الماضية بلقطات حصرية من كواليس التصوير، وهو أول عمل درامي تشارك فيه بموسم دراما رمضان 2016.

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