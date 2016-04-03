أرملة دايفيد بوي تخسر والدتها بعد 3 أشهر من وفاة زوجها

بعد مرور حوالى 3 أشهر على وفاة زوجها النجم العالمي دايفيد بوي David Bowie، خسرت إيمان عبد المجيد أرملة الراحل، والدتها السيدة Maryan Baadi البالغة من العمر 60 عاماً.

وقد أعلنت عارضة الازياء الصومالية إيمان هذا الخبر السيء من خلال موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة من زفافها الى جانب زوجها النجم الراحل ووالدتها ووالدها، وعلقت قائلة: "حزينة على وفاة والدتي.. اسأل الله ان يسكنها فسيح جنانه".

وفي حديث سابق لصحيفة "واشنطن بوست" عام 1997، كشفت إيمان عبد المجيد انها ولدت في الصومال وعاشت في تنزانيا، مشيرة الى ان والدتها باعت كل المجوهرات التي تملكها لكي تؤمن لها تكاليف المدرسة الداخلية.

يشار الى ان إيمان خسرت زوجها ديفيد بوي، الذي عاشت معه 24 عاماً، في 10 يناير الماضي، بعد معركة مع السرطان.

إيمان تكرّم ديفيد بوي على طريقتها الخاصة في يوم الحب