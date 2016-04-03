هل تمنع إندونيسيا ليوناردو دي كابريو من دخول أراضيها؟

قال مسؤول إندونيسي إن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio قد يمنع من دخول إندونيسيا بسبب تعليقاته التي ذكر فيها ان التوسع في زراعة النخيل المستخدم في إنتاج الزيوت جاء على حساب الغابات الاستوائية.

وكان دي كابريو قد دخل إندونيسيا بتأشيرة سياحية الاسبوع الماضي وقام بزيارة الحديقة الوطنية Gunung Leuser في جزيرة أتشيه.

وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه إحدى مراكز التنوع البيئي .. ولكن التوسع في زراعة نخيل الزيوت يدمر هذا المكان الفريد".

وقال ديكابريو في تعليقاته على "إنستقرام" إنه يعمل من أجل إنقاذ التوازن البيئي في حديقة Leuser آخر مكان على الأرض يتعايش فيه إنسان الغاب الأورانج أوتان السومطري، والنمور، ووحيد القرن، والأفيال في البرية.

واتهمه بعض أعضاء الحكومة الإندونيسية بأنه يدير "حملة سوداء" لتشويه سمعة الحكومة وصناعة زيوت النخيل الإندونيسية.

وقال مسؤول إندونيسي كبير لقناة الـ "بي بي سي" إنه لو تم اعتبار هذه التعليقات "تحريضية"، فسوف يفرض حظر على دخوله إندونيسيا في المستقبل.

وأضاف هيرو سانتوسو المتحدث باسم الإدارة العامة للهجرة: "فيما يتعلق بالتأشيرة الخاصة به، فإن ليوناردو دي كابريو لم يرتكب أي خطأ، فقد دخل إندونيسيا وغادرها بشكل قانوني. ولكن مازلنا نحقق في الأمر".

وتابع قائلا:" لو تم تصنيف تعليقات دي كابريو على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها تحريضاً أو استفزازاً، فبوسعنا وضعه في القائمة السوداء وحظر دخوله لإندونيسيا".