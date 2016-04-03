مكافحة الارهاب" العراقية تقتل 30 من داعش خلال تحرير"هيت" بالأنبار

>قتلت قوات "مكافحة الإرهاب" العراقية 30 إرهابيا من تنظيم "داعش" أمس السبت خلال عملية تحرير قضاء "هيت" غربى محافظة الأنبار، وأصيب ستة من القوات العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن قوات "مكافحة الإرهاب" وصلت إلى مداخل مدينة "هيت" واشتبكت مع الإرهابيين، مما أسفر عن مقتل الإرهابيين الثلاثين وتدمير ثلاث سيارات مفخخة وعبوات ناسفة تحت السيطرة.

وأشارت إلى أن ستة مقاتلين من فوج "مكافحة الإرهاب" أصيبوا بجراح نتيجة انفجار سيارة نقل مفخخة تابعة للتنظيم خلال العمليات العسكرية في هيت التي بدأت يوم الخميس الماضى.